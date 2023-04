Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (18)

A novela 'Travessia' desta terça (18) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra, e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (18)

Isa apaga o fogo com o extintor. Stenio aconselha Moretti a procurar a polícia. Chiara fica incomodada quando Júlia envia para Vera o exame com as imagens do ultrassom. Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra, e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa. Bia se incomoda com o interesse de Oto em ajudar Brisa.

Laís se recusa a pegar a causa de Moretti. Karina impede que Isa dê o telefone para o pedófilo disfarçado de Bruna. Brisa visita Tonho. Ari tem lembranças da vida com Brisa em Mandacaru. Theo aceita a internação domiciliar.

Helô avisa a Stenio para redobrar a atenção com Pilar. Rudá reage ao ouvir Brisa afirmar que acabaram com sua vida ao usar sua foto no cartaz de identificação de uma sequestradora.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.