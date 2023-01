Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (17)

Neste terça-feira (17), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Oto decide se entregar e pede a Vandami que cuide de Brisa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (17)

O comparsa de Pilar comenta com a mulher que Helô é perigosa. Guida se mostra interessada em ajudar Sara a encontrar o filho de Moretti. Monteiro confessa a Laís que está ficando cansado do esforço para se aproximar de Theo. Guida provoca Moretti falando sobre a existência de um herdeiro do marido.

Brisa descobre que Núbia finge ser outra pessoa para obter informações de sua vida com Rose. Pilar comemora por ter sido chamada para trabalhar na casa de Stenio. Oto decide se entregar e pede a Vandami que cuide de Brisa. Oto diz a Helô que quer falar com ela na presença do advogado.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.