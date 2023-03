Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (14)

A novela 'Travessia' desta terça (14) vai ao ar às 21h25, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Laís alerta Stenio para a acusação de atropelamento que Rudá fez a Moretti, tendo o advogado como possível cúmplice.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (14)

Brisa e Núbia contestam o resultado do exame de DNA. Brisa suspeita de que Ari esteja envolvido no resultado do exame. Flora avisa a Brisa que solicitará o pedido do Juiz para refazer o exame de DNA. Inácia comenta com Guida que sente Rudá mais seguro de si.

Laís alerta Stenio para a acusação de atropelamento que Rudá fez a Moretti, tendo o advogado como possível cúmplice. Cidália comunica a Ari que Guerra retornará ao posto de presidente.

Stenio deixa claro a Moretti que não o defenderá caso o empresário seja responsável pela explosão do carro de Guerra. Moretti foge de Zezinho. Theo pega o laptop escondido de Monteiro e Laís. Núbia pede para Guerra escutá-la.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta terça-feira (14), a novela vai ao ar às 21h25.