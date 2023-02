Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (14)

Nesta terça (14), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Joel repreende Brisa por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. Ari agride Oto.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (14)

Brisa diz a Ari que Tonho é filho de Oto. Ari diz a Gil que Oto era amante de Brisa na época em que eles estavam juntos. Brisa comenta com Creusa que se arrependeu de ter feito acordo com Guerra. Isa critica para Laís a forma como os pais lidam com o problema de Theo. Monteiro supõe que a família esteja refém de Theo. Dante recua, ao constatar que o namorado de Bia é Oto. Joel repreende Brisa por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. Ari agride Oto.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo.