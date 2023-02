Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (3)

Nesta sexta-feira (3), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Flora avisa a Brisa que o Juiz deu a guarda de Tonho para Ari.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (3)

Dina repreende Ari por ter falado do estado de Guerra na presença de Chiara. Gil conta a Ari sobre o golpe que sofreu. Moretti nega quando Stenio pergunta ao cliente se ele teve alguma participação no acidente de Guerra. Leonor diz a Cotinha que Cidália não corre mais risco de morte.

Ivan mente, dizendo a Dante e Sara que Guida desmarcou o encontro com ele. Dina aconselha Brisa a ir embora do hospital. Stenio afirma para Olívia e Laís que colocaram uma bomba no carro de Guerra. Ari se nega a cumprir o acordo que Guerra fez com Brisa e avisa à ex-mulher que não desistirá da guarda de Tonho.

Talita e Lídia repreendem Ari por estar sentado na cadeira de Guerra. Flora avisa a Brisa que o Juiz deu a guarda de Tonho para Ari.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, de segunda a sábado, na Rede Globo.