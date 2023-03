Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (24)

A novela 'Travessia' desta sexta (24) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Pilar fala para seus comparsas que é a favor do sequestro de Helô.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (24)

Guerra passa mal ao saber que Chiara está grávida. Guerra e Cidália decidem esconder a gravidez de Chiara. Brisa chora ao saber por Bia que ela e Oto estão noivos. Pilar fala para seus comparsas que é a favor do sequestro de Helô. Dante tenta consolar Brisa.

Lídia flagra Leonor andando de bicicleta com Caíque e conta para Talita. Leonor se nega a ajudar Caíque na relação do rapaz com Talita. Ari decide ocupar a sala de Talita. Chiara se depara com Ari ao entrar na empresa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.