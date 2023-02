Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (24)

A novela 'Travessia' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Bia conta a Sara que Oto a convidou para morar com ele em Portugal.

Resumo completo de 'Travessia' desta sexta (24)

Moretti diz a Stenio que prefere pagar para ficar livre de Guida, e Ivan comemora. Stenio garante a Moretti que pensará em algo para justificar a inclusão do nome do cliente no inquérito que envolve Brisa. Moretti ameaça Oto. Bia conta a Sara que Oto a convidou para morar com ele em Portugal.

Cidália não gosta de saber que Guerra dará um cargo para Ari no departamento financeiro da empresa. Oto diz a Laís que está preocupado com Brisa. Oto impede que Theo agrida Laís. Oto se depara com Brisa na delegacia de Helô.

Que horas começa?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.