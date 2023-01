Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (20)

Neste sexta-feira (20), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Guida diz a Bia que tem um jeito de descobrir o paradeiro do filho de Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (20)

Ari fica constrangido na frente de Dante, estando acompanhado de Guerra. Guerra diz a Dante que está fora da licitação do casarão, deixando claro também ao professor que não deseja que seu nome esteja envolvido na pesquisa sobre o filho de Débora.

Pilar constata que o processo de Brisa não está ligado ao que procura, mas resolve guardar o documento. Tonho segue a orientação de Núbia e diz a Chiara que está com saudades de Ari. Stenio comunica a Moretti sobre a proposta de Guerra.

Guida diz a Bia que tem um jeito de descobrir o paradeiro do filho de Moretti. Dante percebe o interesse de Bia por Ari e alerta a estagiária para ficar longe do ex-aluno. Helô avisa a Brisa que ela terá que testemunhar no caso de Oto. Moretti informa a Stenio que aceita a proposta de Guerra.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.