Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (17)

Nesta sexta (17), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Stenio se sente aliviado quando Guida decide aceitar a proposta do Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (17)

Brisa aceita fazer o teste de DNA. Cidália pede a Dina para não contar que Brisa esteve com Guerra. Stenio se sente aliviado quando Guida decide aceitar a proposta do Moretti. Talita tenta tirar de Gil informações sobre o que Ari fez com o papel assinado em branco por Chiara.

Gil sugere que Núbia converse com Ari. Oto combina com Bia de se fantasiarem com máscaras no Carnaval, para o rapaz não ser reconhecido pelos amigos. Em conversa com Brisa sobre as previsões da cartomante, Tininha deduz que Guerra pode ser o parente biológico da amiga.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo.