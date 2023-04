Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (14)

A novela 'Travessia' desta sexta (14) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Chiara conversa com o casal para quem ela pensa em doar a criança quando nascer.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (14)

Dante e Guerra demonstram amor a Tonho e reconhecem que Ari decepcionou a ambos. Gil hesita em entregar a Cidália a pasta com as folhas assinadas em branco por Guerra. Silene grava um vídeo pedindo desculpas pelo que fez. Núbia resgata Tonho no abrigo. Ari é libertado. Chiara conversa com o casal para quem ela pensa em doar a criança quando nascer.

O Juiz cancela o casamento de Bia e Oto, por causa de uma brincadeira da noiva. Pilar e um comparsa planejam sequestrar Helô. Chiara diz a Moretti que sabe que ele roubou a noiva do seu pai, no momento em que ele se apresenta à jovem.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.