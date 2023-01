Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (13)

Nesta sexta-feira (13), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h30, após o "Jornal Nacional". Neste capítulo, Guida encontrará com Stenio para conversar sobre um acordo com Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (13)

Moretti consegue despistar os policiais e tenta convencer Guida a fazer um acordo de separação com ele. Pilar afirma para seu comparsa que eles vão achar a localização do cofre. Isa avisa a Theo que Laís está se prejudicando no trabalho por causa dele.

Ari estranha a curiosidade de Guerra em perguntar se ele sabe sobre a pesquisa que Dante está fazendo para encontrar uma pessoa. Helô aceita a sugestão de Creusa de chamar Pilar para fazer faxina.

Guida procura Stenio e faz exigências que sejam realizadas no prazo de uma semana, para um acordo com Moretti. Laís comenta com Stenio que Oto está se sentindo pressionado. Ari aborda Oto na saída de seu trabalho.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h30.