Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (3)

A novela 'Travessia' desta segunda (3) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (3)

Guerra e Cidália explicam a Brisa como a moça pode provocar a prisão de Ari, garantindo a guarda de Tonho. Karine cede à chantagem do pedófilo e grava um vídeo, com medo de que sua fotos sejam divulgadas na internet pelo criminoso. Sara comenta com Leonor que Cidália parecia não querer que o filho de Moretti fosse descoberto.

Creusa incentiva Brisa a arrumar uma prova que demonstre que Ari a ameaçou. Karine se isola em casa. Stenio fica intrigado ao ver Guida no apartamento de Moretti. Ari manda um áudio com tom ameaçador para Brisa. Guida afirma para Moretti que tem a prova de que foi ele quem colocou a bomba no carro de Guerra.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.