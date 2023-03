Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (20)

A novela 'Travessia' desta segunda (20) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Chiara leva o documento do desacordo da união estável para Ari assinar.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (20)

Brisa explica a Chiara que Guerra a convocou para falar sobre o depoimento no caso de Ari. Moretti avisa a Sara que pedirá novo exame de DNA. Moretti confidencia a Stenio que tentará plantar a notícia de que Ivan é filho de Guerra, para reduzir a atenção sobre ele. Sara compartilha com Dante sua dúvida sobre Ivan ser filho de Débora.

Ari ameaça Brisa. Helô aconselha Brisa a falar a verdade no depoimento. Guida está com Guerra em um restaurante quando observa Moretti e Olívia entrarem no local. Chiara leva o documento do desacordo da união estável para Ari assinar. Chiara sente uma tontura, e Ari a ampara.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.