Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (16)

Neste segunda-feira (16), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Chiara avisa a Guerra que não quer ver mais Ari em sua casa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (16)

Chiara não acredita em Núbia, que diz que Ari não tem um caso com Brisa. Joel aconselha Brisa a não dar importância para as acusações de Núbia. Oto pede a Flora uma indicação de advogado, e diz que pensa em se entregar. Ari fica sem entender o motivo de Chiara ter enviado as malas com as roupas do namorado para o escritório.

Laís alerta Olívia para não ceder às investidas de Moretti. Stenio avisa a Moretti para ficar longe de Olívia. Chiara avisa a Guerra que não quer ver mais Ari em sua casa. Brisa desconfia de que a cliente de Rose seja Núbia. Creusa apresenta Pilar para Helô.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.