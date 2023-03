Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (13)

A novela 'Travessia' desta segunda (13) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Karine mantém contato com uma suposta atriz pela internet, sem saber que se trata de um pedófilo.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (13)

Helô conversa com Stenio sobre sua preocupação a respeito do paradeiro de Montez. Cidália, Guerra e Chiara conversam com o cirurgião que operou o empresário e descobrem que Guerra estava sob efeitos de medicamentos quando deu as informações para Ari. Bia beija Oto na frente de Brisa.

Oto liga para Ari para pegar os registros médicos de Dante, que foi internado com suspeita de princípio de infarto. Karine mantém contato com uma suposta atriz pela internet, sem saber que se trata de um pedófilo. Núbia e Marineide ficam surpresas ao ouvir sobre o resultado de DNA de Brisa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.