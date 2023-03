Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (9)

A novela 'Travessia' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Moretti concorda com Stenio em refazer o exame de DNA.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (9)

Joel alerta Karine para o relacionamento com pessoas na internet. Karine é enganada por um pedófilo que se passa por uma atriz oferecendo trabalho. Brisa resolve ir atrás de Tonho. Cidália chama Leonor para ser sua assessora. Lídia avisa a Cidália que Ari irá à empresa.

Cema diz a Zezinho que pedirá a Nunes que admita o namorado no bar. Olívia estranha a reação de Moretti. Stenio promete tirar Ari do caminho de Guerra. Moretti concorda com Stenio em refazer o exame de DNA. Chiara apoia Guerra. Ari entra na empresa com uma liminar.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.