Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (9)

Ari explica a Chiara que não contou sobre a cirurgia de Guerra porque estava preocupado com a namorada. Cotinha avisa a Leonor que convidará Cidália para ficar em sua casa quando sair do hospital. Ari fala mal de Guerra para Gil, que estranha a reação do amigo.

Helô consegue o aval do Juiz para implantar uma escuta no celular de Moretti. Laís e Monteiro culpam um ao outro pela situação de Theo. Cidália aceita ficar na casa de Cotinha, ao saber que Leonor e Rudá ficarão na casa de Guida.

Oto diz a Caíque que Brisa não sabe que ele ainda está no Brasil. Brisa se sente tranquila ao ver Guerra fazendo um sinal positivo para ela. Ari sai do escritório de Prates, dando a entender que fez alguma coisa contra Guerra.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. Contudo, a novela desta quinta (9) irá ao ar às 21h20.