Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (30)

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (30)

Laís comunica a Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças e de rapto de Tonho. Leonor diz a Cotinha que vai tirar a limpo se Ivan é realmente filho de Moretti. Laís avisa a Brisa que seria bom para ela que Ari retirasse do inquérito o nome da cliente como suspeita de ser sequestradora.

Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Moretti entrega o dinheiro para Zezinho, colocando um fim no trato entre os dois.

Moretti se sente aliviado quando Stenio lhe diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de Guerra estão tendendo para Ari. Leonor fica sem entender quando Guerra lhe pede para não mexer na história do filho do Moretti.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.