Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (23)

A novela 'Travessia' desta quinta-feira (23) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Laís avisa a Stenio que o inquérito de Brisa foi encontrado.

Resumo completo de 'Travessia' desta quinta (23)

Stenio informa a Moretti que o cliente irá refazer o exame de DNA em um laboratório indicado pelo Juiz. Guida avisa a Ivan que a armação que eles montaram é uma espécie de cobrança por danos morais do que sofreu com Moretti. Sara se emociona ao abraçar Ivan, pensando que o rapaz é filho de Débora.

Ari diz a Brisa que Oto está no Rio. Helô avisa a Juliana e a Flora que o inquérito de Brisa foi encontrado. Brisa vê Oto abraçado com uma mulher, sem reconhecer Bia. Núbia e Brisa discutem. Laís avisa a Stenio que o inquérito de Brisa foi encontrado. Moretti pergunta a Guida quanto ela quer para desaparecer com o suposto filho.

Que horas começa?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.