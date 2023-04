Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (20)

A novela 'Travessia' desta quinta (20) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (20)

Oto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Adalgisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio.

Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Oto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Karina está se cortando.

Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra Guerra. Zezinho diz a Helô que foi Ari quem mandou colocar a bomba no carro de Guerra. Helô decide pela prisão preventiva de Ari.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.