Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (2)

Nesta quinta-feira (2), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Ari comunica a Chiara, Núbia e Dina que Guerra está muito mal.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (2)

Oto e Brisa discutem. Talita se nega a dar dinheiro para Gil, sem saber que o ex-namorado está sendo ameaçado por bandidos. Pilar e Montez escutam Helô dizer a Creusa que a localização do cofre está com ela. Guida se disponibiliza a dar um depoimento que possa incriminar Moretti no hackeamento, a pedido de Guerra.

Oto diz a Karina que voltará a Portugal. Guerra e Cidália sofrem um acidente no carro do empresário, que capota após uma explosão. Moretti reage à notícia do acidente de Guerra. Helô deduz que Guerra sofreu um atentado. Ari comunica a Chiara, Núbia e Dina que Guerra está muito mal.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, de segunda a sábado, na Rede Globo.