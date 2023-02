Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (16)

Nesta quinta (16), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Cidália leva Brisa ao encontro de Guerra.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (16)

Moretti insiste para que Cotinha e Leonor escutem a proposta que ele tem para Guida. Guida garante a Ivan que ele ganhará dinheiro, mesmo se o rapaz não for filho de Moretti. Leonor conta a Guida que, caso ela passe a quinta de Lisboa para o nome de Moretti, o empresário se compromete a quitar sua dívida.

Gil comenta com Ari que tem vontade de voltar para seu antigo trabalho, deixando claro que não concorda com as atitudes do amigo. Ari se compromete a trazer Brisa para conversar com Guerra, desde que seja feito um teste de DNA para comprovar a paternidade de Tonho. Cidália leva Brisa ao encontro de Guerra.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo.