Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (13)

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (13)

Cidália e Guida comemoram a prisão de Ari. Laís avisa a Brisa que ela não tem mais direito algum sobre Tonho. Chiara visita Ari na cadeia, com a intenção de humilhá-lo. Gil avisa a Núbia que Ari foi preso. Helô e Yone conversam sobre um novo caso do pedófilo que se faz passar por Bruna, enquanto ninguém imagina que Karina está sob as ameaças do criminoso.

Gil conta a Ari que o Juiz decidiu que Tonho ficará em um abrigo até Núbia chegar ao Rio. Ari pede a ajuda de Dante para cuidar de Tonho. Cidália cobra de Gil as folhas em branco assinadas por Guerra que ele ficou de encontrar. Tonho abraça Dante e Guerra, assim que os vê no abrigo.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.