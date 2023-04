Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (5)

A novela 'Travessia' desta quarta (5) vai ao ar às 20h35, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Laís fica preocupada com as acusações de suspeita de sequestro de crianças feitas pelo delegado que recaem sobre Brisa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (5)

Oto e Ari trocam acusações. Cidália avisa a Guerra que o prazo do flagrante para prender Ari está esgotado. Leonor fica intrigada quando Moretti afirma que a construtora de Guerra nunca teve negócio na cidade onde o ex-sócio disse que conheceu a mãe de Chiara. Gil se sente cúmplice de Ari, por ter acobertado o amigo.

Laís fica preocupada com as acusações de suspeita de sequestro de crianças feitas pelo delegado que recaem sobre Brisa. Brisa conta a Vandami que Wesley a contratou para ajudar a fazer as roupas do show.

Helô confirma sua suspeita de que Guida emprestou dólares para Moretti. Núbia constata que Ari é realmente culpado de um crime.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta (5) a novela vai ao ar às 20h35.