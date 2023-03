Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (22)

A novela 'Travessia' desta quarta (22) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Helô avisa a Brisa que ela precisará de um advogado para se defender da possível acusação de sequestro de bebês.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (22)

Dante tenta acalmar Brisa. Ari diz a Gil que gostou do resultado do exame de Brisa. Stenio conta a Moretti que soube pelo Juiz que um preso foi acionado por um homem chamado Zezinho para colocar uma bomba no carro de Guerra. Theo vai ao psicólogo. Ari celebra com Núbia o ganho da guarda de Tonho.

Joel tenta consolar Brisa. Caíque afirma a Talita que é assexual. Helô avisa a Brisa que ela precisará de um advogado para se defender da possível acusação de sequestro de bebês. Cidália pergunta ao médico se Chiara está grávida.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.