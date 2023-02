Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (22)

A novela 'Travessia' desta quarta-feira (22) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Moretti se surpreende ao encontrar Guida com Ivan, e ser chamado de papai pelo rapaz.

Resumo completo de 'Travessia' desta quarta (22)

Ari entrega o documento de união estável assinado para Guerra. Depois que Moretti coloca o dinheiro no depósito e pega o envelope com o inquérito, Helô e Yone tentam interceptar Pilar, que acaba levando um tiro de raspão. Yone consegue pegar o inquérito, que Moretti deixa cair no chão. Moretti conta a Stenio que esteve em um tiroteio.

Stenio aconselha Moretti a encontrar com Guida. Pilar tenta disfarçar para Helô e Creusa o ferimento à bala que tem na perna. Oto diz a Bia que não é pai de Tonho. Moretti se surpreende ao encontrar Guida com Ivan, e ser chamado de papai pelo rapaz.

Que horas começa?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.