Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (18)

Neste quarta-feira (18), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Cidália alerta Guerra para a possibilidade de Chiara procurar por Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (18)

Brisa vai atrás de Oto na delegacia. Núbia fica sabendo por Rose que Oto foi para a delegacia e conta para Ari. Brisa pede a Oto que desista da confissão, com medo de perder a guarda do filho. O advogado de Oto decide adiar a confissão do cliente. Cidália avisa a Dante e a Sara que não poderá ajudá-los no acesso aos documentos do hospital.

Guerra oferece um acordo a Oto, para permitir a acusação de Moretti como único responsável pelo crime de hackeamento. Guerra elogia Ari para Cidália. Cidália alerta Guerra para a possibilidade de Chiara procurar por Moretti.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.