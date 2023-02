Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (15)

Nesta quarta (15), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Moretti aparece na casa de Cotinha e garante a Leonor que veio em missão de paz.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (15)

Oto fica sem entender o motivo da agressão de Ari. Chiara discute com Ari. Gil pede a Ari que o deixe de fora de suas falcatruas. Moretti reage quando Stenio avisa que ele terá que ceder à chantagem com o uso da foto do inquérito. Guerra avisa a Chiara para nunca mais assinar uma folha em branco. Juliana sugere que Brisa converse com Guerra. Moretti aparece na casa de Cotinha e garante a Leonor que veio em missão de paz.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo.