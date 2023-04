Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (12)

A novela 'Travessia' desta quarta (12) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Cidália e Guida revelam a Guerra que ambas implantaram as provas na casa de Ari.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (12)

Wesley afirma a Brisa que ela ainda gosta de Oto. Oto promete a Brisa que tentará resgatar a foto do cartaz que identificava a ex-namorada como sequestradora. Policiais entram com um mandado de busca na casa de Ari. Cidália confirma para Chiara que Débora foi noiva de Guerra e que o traiu com Moretti.

A polícia encontra um revólver e alguns ingredientes caseiros para fabricação de bombas na casa de Ari. Cidália e Guida revelam a Guerra que ambas implantaram as provas na casa de Ari. Brisa se surpreende com o terceiro resultado negativo de DNA. O delegado decreta a prisão de Ari.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.