Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (1º)

A novela 'Travessia' desta quarta-feira (1º) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Ari reage ao ver Brisa entrar na festa de seu casamento com Chiara.

Resumo completo de 'Travessia' desta quarta (1º)

Ari inventa para Guerra que resolveu mandar as ações para o padre de Mandacaru. Ari diz a Gil que fará a doação para o padre, com receio de Cidália descobrir. Helô comenta com Yone que sua experiência lhe diz que foi Moretti quem plantou a bomba no carro de Guerra.

Chiara entrega o convite do casamento com Ari para Brisa. Oto recebe o convite de casamento de Chiara, enviado por Guerra. Creusa acompanhará Brisa no casamento de Ari.

Isa marca uma sessão com psicólogo para os pais. Dante rasga o convite de casamento que recebeu de Ari. Ari reage ao ver Brisa entrar na festa de seu casamento com Chiara.

Que horas começa?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.