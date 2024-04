Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (16) vai ao ar às 17:10, após 'Sessão da Tarde - Quando em Roma'. Nesse capítulo, Daniel encontra Taís morta na cozinha.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Jáder diz a Bebel que arrumou um cliente rico para ela. Lúcia e Antenor são chamados a depor. Antenor diz que jamais se encontrou com Taís a sós. Paula diz a Vidal que espere Daniel na porta do hotel e entra para falar com Taís. Taís se assusta ao ver Paula. Paula não percebe que Ivan está no banheiro e diz a Taís que a polícia está chegando. Ramos ouve Paula dizer que sua vontade era matar Taís. Ivan desacorda Paula. Ivan e Taís fogem pelo telhado. A polícia entra no hotel. Daniel acode Paula. Jáder combina com Elias enganar Bebel.

Antenor e Lúcia concordam que Zoraide vá morar em Boston. Elias finge ser fino e rico para Bebel. Antenor diz a Lúcia que está muito tenso, pois quer ver Taís presa. Lúcia fica atônita ao ver no celular que Taís ligou para Antenor. Ivan promete colocar Taís cara a cara com Antenor. Olavo se assusta quando Marion conta sobre a relação de Ivan e Taís. Olavo fica furioso ao saber do sequestro. Lúcia pergunta como Antenor conheceu Taís. Ele diz que ela estava com Daniel, fingindo-se de Paula em um show no Duvivier. Paula manifesta seu ódio pela irmã e Daniel tenta acalmá-la.

Ana Luísa pensa em dar dinheiro a Taís para que ela se afaste de Daniel e Paula. Zé Luís tem um pesadelo com Taís e chora abraçado a Hermínia. Ivan vende o táxi. Jáder chama Bebel e diz que Elias não gostou dos serviços dela. Ana Luísa, Marion e Cláudio se encontram na delegacia. Ana Luisa pede a Cláudio o telefone de Taís. Ivan reage quando Olavo diz que Taís já foi dele. Ivan foge no carro novo de Olavo. Taís diz a Ivan que só ficou com Olavo para conseguir os documentos de volta. Ivan quebra coisas no quarto e vai embora. Taís entra no carro de Antenor, que manda Sérgio Otávio sair.

Ela pede R$ 1.000.000 a Antenor. Belisário pede o telefone de Taís a Pacífico. Olavo descobre que Ivan trabalha com Jáder. Daniel e Paula passeiam na praia. Taís finge ser Paula, liga para Celeste e pede que ela vá comprar um remédio bem longe. Taís entra na casa de Paula, mas não consegue abrir o cofre. Taís abre a porta para alguém. Daniel encontra Taís morta na cozinha. Daniel conta para Paula que Taís se matou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.