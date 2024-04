Antes do fim do casamento com Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte falou sobre 'crises brabas'

Após o anúncio do fim da união de oito anos com Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte teve falas suas sobre o casamento recuperadas pela internet, nesta segunda-feira (29). "Tivemos crises brabas, mas faz parte", contou atriz ao jornal O Globo, em entrevista publicada no dia 12 de março de 2023.

Quando indagada sobre como o casal vencia os conflitos de tanto tempo de relação, a artista respondeu, primeiro elogiando o companheiro e pai do seu filho: "Depois deste tempo todo, o mais legal é desdobrar os vínculos que temos. Daniel é meu parceiro amoroso, pai do Otto, pai dos meninos (Raul e Moisés, do casamento com Vanessa Giácomo), meu roomate...".

Em seguida, a famosa avaliou sobre a complexidade de estar junto há tanto tempo com alguém, ainda mais com filhos envolvidos. "São muitas relações e cada uma delas tem suas questões. No decorrer da vida, é necessário entender qual precisa de ajustes. Já passamos por crises brabas, mas faz parte. O entendimento do desejo é uma dinâmica de espaço e tempo. Há momentos de aproximação, outros de afastamento. O importante é se escutar, manter a admiração e a vontade de estar perto", analisou.

Lembrando que Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se casaram em 2015, em uma cerimônia realizada em Niterói, Rio de Janeiro. A atriz, na época, estava grávida de seis meses do único filho do casal, Otto. A assessoria da famosa disse para os veículos de imprensa que eles não falarão publicamente sobre o que motivou o término.