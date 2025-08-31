Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (31/08)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
16h30 - Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (31)
Legenda: O programa é apresentado por Patrícia Abravanel
Foto: Divulgação

A nova temporada do clássico "Show do Milhão" começou em maio deste ano, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.

O quadro é exibido dentro do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”. No novo episódio da nova temporada, a atração continua a receber famosos para disputar o prêmio no "Show do Milhão Celebridades".

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (31)?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.

Assuntos Relacionados
16h30 - Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (31)
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (31/08)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
Há 1 hora
Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (31)
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (31/08)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
Há 2 horas
Duas mulheres abraçadas tiram uma selfie ao ar livre durante o pôr do sol. Elas estão vestidas com roupas de clima ameno, uma usando óculos e brincos longos, e a outra com cabelo preso e cachecol. Ao fundo, há uma formação rochosa e uma pequena construção, com o céu em tons de azul e rosa. A imagem transmite um momento de carinho e tranquilidade.
Zoeira

Namorada de Alice Braga compartilha viagem em casal pela Itália: 'Pausa na vida'

Elas vivem um romance discreto desde o início de 2024

Redação
31 de Agosto de 2025
foto de Tom Cavalcante no Acerte ou Caia
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo, 31 de agosto

O jogo busca testar os famosos em conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas

Redação
31 de Agosto de 2025
foto de cena do filme Samaritano com Sylvester Stallone
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (31/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
31 de Agosto de 2025
Zoeira

Terra Nostra: veja como estão Ana Paula Arósio e outros atores em 2025

Novela será reexibida em 'Vale a Pena Ver de Novo'

Influenciador Ecletico passa por três meses de internação após problemas psicológicos
Zoeira

Influenciador Ecletico passa por três meses de internação após problemas psicológicos

Cearense segue em tratamento e diz que, em breve, retornará com a produção de conteúdo

Redação
31 de Agosto de 2025
foto de gravação do Viver Sertanejo com o cantor Daniel em especial sobre o festival de Barretos
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (31/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
31 de Agosto de 2025
foto dos apresentadores do Globo Rural, Nélson Araújo e Helen Martins
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (31/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
31 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025