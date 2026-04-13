Deolane Bezerra é processada por delegado que a prendeu

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra é alvo de uma ação por danos morais movida pelo delegado Paulo Gondim, da Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação que levou à prisão de Deolane em 2024.

O processo foi motivado por declarações públicas feitas por ela após o avanço das apurações. As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O delegado conduziu diligências que investigaram a existência de uma organização criminosa voltada à exploração de jogos ilegais e à prática de lavagem de dinheiro em Pernambuco. As investigações tiveram início em 2023 e se desdobraram em diferentes fases.

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Segundo informações publicadas pelo O Globo, o processo foi aberto após Deolane acusar o delegado, nas redes sociais, de abuso de autoridade e de ter mentido à Justiça. As declarações foram feitas após ela estar em liberdade.

Na ação judicial, Paulo Gondim solicita indenização por danos morais no valor de R$ 81 mil. Ele sustenta que as acusações feitas pela influenciadora atingiram sua honra e reputação profissional.

As operações conduzidas pela Polícia Civil também tiveram como alvo bancas de jogo do bicho e outros pontos ligados à exploração de apostas ilegais na Região Metropolitana do Recife.

Prisão da influenciadora

Deolane foi presa em setembro de 2024, em Recife, na operação que apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento com crimes financeiros e jogos ilegais.

Na época, a ação policial resultou ainda no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra outros investigados.

Após passar 20 dias presa, Deolane foi solta, beneficiada por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ela deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque para responder em liberdade com medidas cautelares.