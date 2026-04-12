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Casa do pais de MC Gui é atingida por incêndio em São Paulo

O fogo demorou cerca de cinco horas para ser controlado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Três pessoas em foto com o que restou da casa dos pais de MC Gui após incêndio em São Paulo.
Legenda: Residência ficou destruída, segundo a família publicou nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram

A casa de Rogério Alves e Claudia Baronesa, pais do cantor MC Gui, foi atingida por um incêndio na manhã deste domingo (12) em Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros foram necessárias quatro viaturas para controlar as chamas. As informações são do Estadão

A corporação informou que o fogo iniciou por volta de 6h57 e só foi controlado cerca de cinco horas depois. Rogério publicou no Instagram um vídeo da casa em chamas, enquanto lamenta: "Ai Deus, por que isso, Deus? Olha minha casa". 

O pai de MC Gui ainda relatou que se queimou ao entrar na residência em chamas para salvar Pipoca, o macaco de estimação da família. 

Ele ainda gravou o momento no qual conversa com os bombeiros e fala que viu uma moto elétrica que estava carregando pegar fogo. As causas do incidente só serão conhecidas após o laudo pericial. 

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MC Gui tranquilizou os fãs em uma publicação no Instagram. Ele e a família ainda aparecem em foto dentro da casa após o fogo ser controlado. 

Rogério também publicou registros da casa destruída, mas mostrou que o seu "cantinho da fé", onde ficam uma bíblia e outros artigos religiosos, não foi atingido: "Acreditem em Deus". 

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