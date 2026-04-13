CAPTEI: Sweet 15 de Lelê Tomé

Sob os holofotes do afeto e com dress code de pura elegância, Lelê Tomé debutou em grande estilo.

Legenda: Lelê Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

A celebração, arquitetada com curadoria impecável da mãe a aniversariante, Manu Bezerra e o squad da Celebre!, transformou a Capela Santa Filomena em cenário de fé & finesse.

Legenda: Capela de Santa Filomena Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: LC Moreira

O momento mais blessed da noite veio com a bênção do Padre Duarte, elevando a experiência ao mood espiritual chic.

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

No line-up, Ticiana de Paula entregou voz e propósito, criando uma trilha sonora de emocionar.

Legenda: Ticiana de Paula Foto: Gabriel Rissi

O cake moment ficou por conta da Doceville, enquanto a Triart assinou um décor fresh com flower bar digno de editorial.

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Entre abraços, flashes e emoção, Manu segue em estado de êxtase materno.

Legenda: Lelê Tomé e Manu Bezerra Foto: Gabriel Rissi

Sweet 15 com selo high society approved.

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Vem ver fotos captadas por Gabriel Rissi:

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi

Legenda: 15 de Lelê Tomé Foto: Gabriel Rissi