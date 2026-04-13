CAPTEI: Sweet 15 de Lelê Tomé

Sob os holofotes do afeto e com dress code de pura elegância, Lelê Tomé debutou em grande estilo.
A celebração, arquitetada com curadoria impecável da mãe a aniversariante, Manu Bezerra e o squad da Celebre!, transformou a Capela Santa Filomena em cenário de fé & finesse.
O momento mais blessed da noite veio com a bênção do Padre Duarte, elevando a experiência ao mood espiritual chic.
No line-up, Ticiana de Paula entregou voz e propósito, criando uma trilha sonora de emocionar.
O cake moment ficou por conta da Doceville, enquanto a Triart assinou um décor fresh com flower bar digno de editorial.
Entre abraços, flashes e emoção, Manu segue em estado de êxtase materno.
Sweet 15 com selo high society approved.
Vem ver fotos captadas por Gabriel Rissi: