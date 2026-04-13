Katy Perry nega acusação de assédio sexual da atriz Ruby Rose: 'Mentiras perigosas'

A equipe de Katy Perry se pronunciou após a atriz Ruby Rose ter acusado a cantora de abuso sexual, em relato nas redes sociais. O caso teria ocorrido em uma boate em Melbourne, na Austrália, há 20 anos.

Ruby Rose divulgou ter “imagens e testemunhas” do suposto abuso, alegando ser “alvo de manipulação psicológica” nos anos seguintes ao episódio. A australiana relatou também ter prestado queixa formal em uma delegacia nesta segunda-feira (13).

Em resposta, a assessoria de Katy Perry enviou um comunicado à revista Variety negando o crime e classificando as acusações de Rose como “mentiras perigosas e irresponsáveis”.

“A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos citados”, afirma o comunicado de Katy Perry.

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Entenda o caso

No domingo (12), Ruby Rose utilizou as redes sociais para acusar Katy Perry de abuso sexual, ao responder uma postagem sobre a reação da cantora ao show de Justin Bieber no festival Coachella.

"Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?", acusou Rose. Em seguida, a australiana fez outra publicação para detalhar o caso.

A atriz relatou que estava descansando no colo de sua melhor amiga na boate, na tentativa de evitar a cantora. “(Katy Perry) Puxou a calcinha para o lado e esfregou sua ‘vagina nojenta’ no meu rosto até que meus olhos se abriram e eu vomitei nela”, afirmou Rose.

A australiana disse, ainda, que tratou o caso como uma “história engraçada de bêbada” na época, por não compreender a gravidade do suposto crime. Contudo, agora, Rose pretende denunciar o episódio.

"Ela não vai me processar porque aconteceu, eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas", pontuou Rose.

Quem é Ruby Rose?

Modelo, DJ e apresentadora, Ruby Rose tem 40 anos e ficou conhecida pelo trabalho como atriz em diversas produções.

A atriz australiana já atuou em filmes e séries, como ‘Batwoman’, ‘John Wick: Capítulo 2’ e ‘Orange Is The New Black’.