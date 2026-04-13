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Euphoria volta com salto temporal e reviravoltas; veja calendário completo da 3ª temporada

Episódios são lançados semanalmente aos domingos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Rue, personagem principal da série Euphoria, interpretada por Zendaya.
Legenda: Euphoria retornou para terceira temporada com reviravolta na vida de Rue (Zendaya), que virou mula do tráfico.
Foto: Divulgação.

O primeiro episódio da terceira temporada de Euphoria estreou na noite deste domingo (12) e matou a ansiedade dos fãs após quatro anos de espera.

A temporada mostra os personagens já na vida adulta, fora do ambiente escolar, seguindo um salto temporal de cinco anos.

Rue, personagem principal interpretada por Zendaya, acabou se tornando mula de tráfico de drogas entre México e Estados Unidos. Ela precisa pagar uma grande dívida à chefe do tráfico Laurie (Martha Kelly).

Maddy (Alexa Demie) aparece trabalhando como agente de celebridades em Hollywood. Já Nate (Jacob Elordi) e Cassie (Sydney Sweeney) estão noivos. 

Também voltam à série: Ali (Colman Domingo) e Lexi (Maude Apatow). O elenco também teve adição de grandes nomes, como Sharon Stone, Natasha Lyonne e a cantora Rosalía

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O primeiro episódio mostrou uma homenagem a Eric Dane, ator que morreu aos 53 anos em fevereiro. Ele interpreta Cal Jacobs, pai de Nate, e conseguiu finalizar sua participação na temporada. 

EPISÓDIOS SEMANAIS

A estreia da nova leva de capítulos da série passou por diversos adiamentos, devido a mudanças no roteiro. Há indícios de que essa será a última temporada. 

Os novos episódios de Euphoria serão lançados semanalmente. Serão oito capítulos, com lançamento simultâneo na HBO Max e HBO.

A estreia ocorre aos domingos, às 22h, no horário de Brasília. Veja a data prevista dos episódios:

  • Episódio 2 – 19 de abril
  • Episódio 3 – 26 de abril
  • Episódio 4 – 3 de maio
  • Episódio 5 – 10 de maio
  • Episódio 6 – 17 de maio
  • Episódio 7 – 24 de maio
  • Episódio 8 (final) – 31 de maio
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