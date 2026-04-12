Que horas começa o BBB 26 neste domingo (12/04)?

O Big Brother Brasil (BBB) 26 deste domingo (12) será dividido em duas partes, por conta do "modo turbo" do programa. O reality termina no próximo dia 21 de abril.

A primeira parte do BBB 26 acontece antes do “Domingão com Huck”, enquanto a outra está prevista para o horário usual, depois do "Fantástico".

Veja o que está programado para cada edição do BBB 26 e os horários previstos de exibição.

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1ª parte do BBB 26 deste domingo (12)

A primeira edição do BBB 26 está marcada para começar 17h30, antes do “Domingão com Huck”.

Nela, será revelado o resultado do paredão atual, em que Gabriela, Leandro e Marciele disputam a preferência do público.

Após a eliminação de um dos três participantes, haverá o início de uma dinâmica ainda não revelada que influenciará o jogo na reta final.

2ª parte do BBB 26 deste domingo (12)

A segunda edição do reality ocorre na faixa habitual da grade, logo após o “Fantástico”. A previsão é de início às 23h10.

No programa da noite, será realizada nova Prova do Líder e, ainda, a formação de um novo Paredão, cujo resultado será dado na terça (14).

Plantão BBB e Bate-Papo com o Eliminado

Além da programação prevista para os dois programas deste domingo (12), a grade da Globo terá mais BBB.

Isso porque durante o Domingão com Huck, será transmitido um Plantão BBB, que vai mostrar o resultado da dinâmica iniciada na primeira parte do programa.

Ainda no dominical comandado por Luciano Huck, o participante recém-eliminado estará ao vivo no palco para conversar com o apresentador.

Finalmente, o tradicional Bate-Papo BBB com o eliminado será transmitido no Gshow após a presença no Domingão.