Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o BBB 26 neste domingo (12/04)?

O programa será dividido em duas partes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O apresentador Tadeu Schmidt sorri para a câmera no palco do Big Brother Brasil, vestindo uma blusa de tricô cinza sobre uma gola alta preta. Ao fundo, painéis geométricos com iluminação em neon rosa compõem o cenário moderno e vibrante do programa.
Legenda: Na reta final, BBB volta a ter duas edições diárias neste domingo (12).
Foto: Globo / Divulgação.

O Big Brother Brasil (BBB) 26 deste domingo (12) será dividido em duas partes, por conta do "modo turbo" do programa. O reality termina no próximo dia 21 de abril.

A primeira parte do BBB 26 acontece antes do “Domingão com Huck”, enquanto a outra está prevista para o horário usual, depois do "Fantástico".

Veja o que está programado para cada edição do BBB 26 e os horários previstos de exibição.

Veja também

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de brother

teaser image
Zoeira

BBB 26 terá festa temática de 'Três Graças' na noite deste sábado (11)

1ª parte do BBB 26 deste domingo (12)

A primeira edição do BBB 26 está marcada para começar 17h30, antes do “Domingão com Huck”.

Nela, será revelado o resultado do paredão atual, em que Gabriela, Leandro e Marciele disputam a preferência do público.

Após a eliminação de um dos três participantes, haverá o início de uma dinâmica ainda não revelada que influenciará o jogo na reta final. 

2ª parte do BBB 26 deste domingo (12)

A segunda edição do reality ocorre na faixa habitual da grade, logo após o “Fantástico”. A previsão é de início às 23h10.

No programa da noite, será realizada nova Prova do Líder e, ainda, a formação de um novo Paredão, cujo resultado será dado na terça (14).

Plantão BBB e Bate-Papo com o Eliminado

Além da programação prevista para os dois programas deste domingo (12), a grade da Globo terá mais BBB.

Isso porque durante o Domingão com Huck, será transmitido um Plantão BBB, que vai mostrar o resultado da dinâmica iniciada na primeira parte do programa.

Ainda no dominical comandado por Luciano Huck, o participante recém-eliminado estará ao vivo no palco para conversar com o apresentador.

Finalmente, o tradicional Bate-Papo BBB com o eliminado será transmitido no Gshow após a presença no Domingão.

 
Foto que contém beijo entre Jordana e Marciele. Ambas estão de branco, e Jordana está com a mão esticada e aberta.
Zoeira

Jordana e Marciele se beijam em festa do BBB 26

Sisters dançavam na pista ao som da banda Calcinha Preta.

Redação
Há 50 minutos
O apresentador Tadeu Schmidt sorri para a câmera no palco do Big Brother Brasil, vestindo uma blusa de tricô cinza sobre uma gola alta preta. Ao fundo, painéis geométricos com iluminação em neon rosa compõem o cenário moderno e vibrante do programa.
Zoeira

Que horas começa o BBB 26 neste domingo (12/04)?

O programa será dividido em duas partes.

Redação
Há 56 minutos
Patrícia Poeta
Zoeira

De Fortaleza, Patrícia Poeta comanda 'Encontro' nesta segunda (13)

Edição especial do programa celebra os 300 anos da capital cearense.

Redação
Há 2 horas
Convidados do programa viver sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' deste domingo (12) recebe Donizeti Camargo e Irmãs Barbosa

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos.

Redação
12 de Abril de 2026
Foto dos apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (12) mostra como funciona uma fazenda de avestruzes

O programa começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte".

Redação
12 de Abril de 2026
Silvio Matos era um homem idoso, branco e calvo. Na foto, ele está sorrindo e usa óculos de grau.
Zoeira

Morre o dublador e ator Silvio Matos, aos 82 anos

A causa da morte não foi divulgada.

Redação
11 de Abril de 2026
Carlos Alberto, um homem branco, idoso e de cabelos brancos, segura nos braços um recém-nascido. Eles estão em um quarto de bebê.
Zoeira

Carlos Alberto de Nóbrega encanta as redes com primeiro encontro com bisneto

O apresentador compartilhou o momento em que conheceu o recém-nascido Francisco.

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem da cantora Ana Castela no programa Altas Horas.
Zoeira

'Altas Horas' não será exibido neste sábado (11/04); entenda

Programa apresentou mudanças na grade da Globo.

Redação
11 de Abril de 2026
Ingra Soares e Zé Vaqueiro
Zoeira

Ex-mulher de Zé Vaqueiro, Ingra Soares critica equipe do cantor após separação

"Quando o Brasil me atacou com hate eles não me defenderam", comentou a influenciadora.

Redação
11 de Abril de 2026
Sophie Carlotte, Dira Paes e Alana Cabral abraçadas na abertura de Três Graças.
Zoeira

BBB 26 terá festa temática de 'Três Graças' na noite deste sábado (11)

Estarão presentes os artistas Xamã e Negra Li.

Redação
11 de Abril de 2026
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de brother

Reality entra na reta final e, no modo turbo, elimina mais um participante neste domingo (12).

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem de Mion com Renato Aragão para programação deste sábado (11).
Zoeira

'Caldeirão com Mion' homenageia Renato Aragão neste sábado (11)

Atração também recebe a turma completa do Didi e a banda Calcinha Preta.

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem dividida em duas fotos: à esquerda, três pessoas adultas se abraçam em ambiente interno; à direita, uma pessoa adulta e uma criança posam juntas, com a criança segurando um pequeno livro ou cartão vermelho.
Zoeira

Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento: 'Acompanhou tudo'

Os dois ex-BBBs se casam em agosto deste ano.

Redação
11 de Abril de 2026
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Gabriela, Marciele ou Leandro? Vote em quem deve sair no paredão

Mais um participante será eliminado na terça-feira (14).

Redação
10 de Abril de 2026
Apresentador do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: veja como foi a formação do Paredão desta sexta-feira (12)

Gabriela, Marciele e Leandro disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Milena e sua mãe após Prova do Anjo do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Milena encontra mãe após ganhar Prova do Anjo

Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira (10).

Redação
10 de Abril de 2026
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica favorito para vencer o reality

Veja quem são os brothers e sisters preferidos do público.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Jordana, do BBB 26.
Zoeira

Modo Turbo: Jordana é escolhida pelo Anjo Milena para o Castigo do Monstro no BBB 26

Anjo é autoimune.

Redação
10 de Abril de 2026
Letícia Rodrigues com Sandrão lado a lado em uma foto colagem para matéria sobre personagens mais notórios do país.
Zoeira

Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

Letícia Rodrigues optou por deixar o projeto após mudanças na trama.

Redação
10 de Abril de 2026
Duas pessoas sentadas em um sofá verde participam de uma dinâmica em um estúdio; uma delas segura um pequeno objeto retirado de uma caixa transparente iluminada, enquanto a outra observa ao lado.
Zoeira

Acompanhe ao vivo a Prova do Anjo no BBB 26 desta sexta-feira (10)

Prova definirá quem ficará imune em mais uma semana turbo do reality show.

Redação
10 de Abril de 2026