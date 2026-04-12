'Viver Sertanejo' deste domingo (12) recebe Donizeti Camargo e Irmãs Barbosa

O "Viver Sertanejo" deste domingo (12) recebe convidados especiais: Donizeti Camargo e Irmãs Barbosa. Os participantes serão entrevistados pelo cantor Daniel.

“E o programa vem com convidados especiais: Donizeti Camargo e Irmãs Barbosa. Um papo legal repleto de música boa pra você curtir e cantar junto.”, diz publicação no perfil oficial do programa no Instagram.

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Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h05, logo após o "Globo Rural".

A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.