Enquete BBB 26: resultado final da enquete indica brother como provável eliminado em paredão
A pessoa mais votada pelo público deixa o confinamento na tarde deste domingo (12).
O brother Leandro Boneco deve ser o próximo eliminado no paredão deste domingo (12) no BBB 26, segundo a enquete do Diário do Nordeste. O resultado final mostra o baiano deixando o reality com 51,7% dos votos.
O levantamento ainda aponta que Marciele surge logo em seguida entre as opções de votos, com 37,9% entre os leitores. Gabriela vem em terceiro, com pouco mais de 10% da preferência do público do Diário do Nordeste para deixar o confinamento.
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A enquete acumulava, até meio-dia deste domingo, mais de 19 mil votos. A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público.
O resultado não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado no fim da tarde pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Confira a enquete:
Como foi a formação do paredão?
A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.
A casa votou da seguinte forma:
- Leandro: Marciele
- Gabriela: Leandro
- Milena: Marciele
- Ana Paula: Marciele
- Marciele: Leandro
- Jordana: Leandro
Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu Marciele para o contragolpe. Marciele puxou Leandro.