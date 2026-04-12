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Enquete BBB 26: resultado final da enquete indica brother como provável eliminado em paredão

A pessoa mais votada pelo público deixa o confinamento na tarde deste domingo (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto dos emparedados do BBB 26.
Legenda: Gabriela, Marciele e Leandro estão sob risco de eliminação no BBB 26.
Foto: Globo.

O brother Leandro Boneco deve ser o próximo eliminado no paredão deste domingo (12) no BBB 26, segundo a enquete do Diário do Nordeste. O resultado final mostra o baiano deixando o reality com 51,7% dos votos. 

O levantamento ainda aponta que Marciele surge logo em seguida entre as opções de votos, com 37,9% entre os leitores. Gabriela vem em terceiro, com pouco mais de 10% da preferência do público do Diário do Nordeste para deixar o confinamento.

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O resultado não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado no fim da tarde pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Confira a enquete:

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Como foi a formação do paredão?

A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.

A casa votou da seguinte forma:

  • Leandro: Marciele
  • Gabriela: Leandro
  • Milena: Marciele
  • Ana Paula: Marciele
  • Marciele: Leandro
  • Jordana: Leandro

Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu Marciele para o contragolpe. Marciele puxou Leandro.

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