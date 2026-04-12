Enquete BBB 26: resultado final da enquete indica brother como provável eliminado em paredão

O brother Leandro Boneco deve ser o próximo eliminado no paredão deste domingo (12) no BBB 26, segundo a enquete do Diário do Nordeste. O resultado final mostra o baiano deixando o reality com 51,7% dos votos.

O levantamento ainda aponta que Marciele surge logo em seguida entre as opções de votos, com 37,9% entre os leitores. Gabriela vem em terceiro, com pouco mais de 10% da preferência do público do Diário do Nordeste para deixar o confinamento.

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A enquete acumulava, até meio-dia deste domingo, mais de 19 mil votos. A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público.

O resultado não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado no fim da tarde pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Confira a enquete:

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Como foi a formação do paredão?

A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.

A casa votou da seguinte forma:

Leandro: Marciele

Gabriela: Leandro

Milena: Marciele

Ana Paula: Marciele

Marciele: Leandro

Jordana: Leandro

Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu Marciele para o contragolpe. Marciele puxou Leandro.