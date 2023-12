Que horas começa o show de Roberto Carlos na Praia de Iracema em Fortaleza? Veja detalhes do evento

O rei Roberto Carlos abre a temporada de festas do Réveillon Fortaleza 2024 nesta sexta-feira (29). A apresentação ocorre no Aterro da Praia de Iracema, com previsão de início às 20h.

O show especial do rei será a única atração da primeira noite do evento.

Ainda há shows para o sábado (30) e o domingo (31). O segundo dia contará com nove atrações confirmadas. Apresentam-se no palco do Aterro: Mara Pavanelly e Nonato Lima, Péricles, Luísa Sonza, Marisa Monte, Xand Avião, Bell Marques, Murilo Huff e Mari Fernandez.

Já no dia 31, serão 10 artistas nos shows programados, e a hora da virada será comandada por Wesley Safadão. No domingo, ainda se apresentam: Paulo Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta, Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes, Titãs, Alok e Taty Girl.

Que horas começa o show de Roberto Carlos?

O show do rei tem previsão para começar às 20h, nesta sexta-feira (29), e acontecerá no Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800).