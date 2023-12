Luísa Sonza ignora ex ao cantar 'Chico' com Roberto Carlos

Luísa Sonza, de 25 anos, modificou a letra da música "Chico", a polêmica canção que fez para o ex-namorado, Chico Moedas, durante apresentação no especial de Roberto Carlos nesta sexta-feira (22).

Com o verso "Se acaso me quiseres", a cantora dedicou a performance ao Rei. "Roberto, essa música eu ofereço hoje só para você”, disse. Roberto ouviu a música e fez pequenas intervenções, como dizer que "beberia todas" no Bar da Cachaça, no Rio de Janeiro, local que está na letra da música, ou que "não é bem assim" quando a cantora diz que monogamia é "papo de doido".

Em seguida, a dupla interpretou o clássico "Olha", parceria entre Roberto e Erasmo Carlos. Na interação entre os dois, o veterano chegou a elogiar a contemporânea, a chamando de estrela.

"Sem dúvida o momento mais especial da minha carreira até aqui. Não existem palavras que expressam o que sinto nesse momento. Roberto, te agradeço pela gentileza, amizade e generosidade. Isso ficará marcado em mim pra sempre. Eternamente grata", escreveu Sonza ao compartilhar o vídeo do Especial no Instagram. A publicação já obteve mais de 700 mil curtidas.

Documentário

A relação conturbada entre Luísa e Chico está ainda presente no documentário recém-lançado pela Netflix, "Se Eu Fosse Luísa Sonza". Na série, o Chico Moedas aparece, mas a cantora se diz magoada. “Só botei porque era obrigada. Eu não posso ver esse cão nem pintado de ouro”, confessou.

O projeto audiovisual também trouxe à tona o desentendimento da artista pop com o influencer Carlinhos Maia. A amizade entre eles estava enfraquecida desde o casamento de Carlinhos com Lucas Guimarães.

"Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter ‘síndrome de perseguição’. Hoje nos resolvemos”, desabafou ele nas redes sociais.

O especial de Roberto Carlos contou com a presença de outros artistas da nova geração, como Jão, Ana Castela, Mumuzinho, além do veterano Fábio Jr.