Luva de Pedreiro confirma fim de namoro e fala de impasse na escolha do nome do filho: ‘Difícil’

O influenciador digital Luva de Pedreiro confirmou o fim do namoro com Távila Gomes para o site Hugo Gloss. Ele ainda disse que os dois estão vivendo um impasse para escolher o nome do filho. A influenciadora está grávida do primeiro filho do ex-casal.

“Nós não estamos mais juntos. Ela quer que seja Davi, e eu quero Cristiano Ronaldo. Tá difícil! Ainda não tomamos uma decisão”.

Luva de Pedreiro e Távila anunciaram a gravidez publicamente em agosto desse ano. Eles se conheceram em Fortaleza, em dezembro de 2022, durante a “Farofa da Gkay”.

Novo começo

Na quinta-feira (21), Távila fez um post no Instagram sobre novos começos. “Não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste mais de sua nova história”.