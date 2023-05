Que horas começa o MasterChef hoje, terça-feira (16)?

O terceiro episódio de Masterchef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (16), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

Os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira terão que definir quais serão os últimos nove participantes desta edição do programa. Os temas dos embates serão: galinhada, tarte tatin, comida de praia e prato feito.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'Masterchef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pela site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.