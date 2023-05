Jurado do MasterChef Jock Zonfrillo morre aos 46 anos, na véspera de nova temporada do programa

O chef de cozinha Jock Zonfrillo, um dos juradores do MasterChef Austrália, morreu neste domingo (30), em Melbourne, capital australiana. Ele tinha 46 anos e deixa a esposa e quatro filhos.

A nova temporada do reality show estrearia nesta segunda-feira (1º), mas foi adiada devido à fatalidade. A morte de Jock foi confirmada em comunicados nas redes sociais do chef e do MasterChef Austrália.

"A Network 10 e a Endemol Shine Australia estão profundamente abaladas e tristes com a perda repentina de Jock Zonfrillo, um membro querido da família MasterChef Australia. Jock faleceu em Melbourne ontem", diz o comunicado.

A causa da morte não foi divulgada. A família do chef pediu, em nota, que Jock seja lembrado por aqueles que cruzaram seu caminho.

"Nós imploramos para que nos deixem viver o luto em privacidade, enquanto encontramos uma maneira de atravessar isso, e achamos espaço no outro lado para celebrar nosso insubstituível marido, pai, irmão, filho e amigo", diz o comunicado.

Chef escocês

Com origem escocesa e italiana, Jock começou a estudar culinária com apenas 15 anos. Aos 17, arranjou o primeiro emprego, no restaurante Macro Pierre White.

Ao longo da carreira, trabalhou com outros chefs mundialmente famosos. Além disso, abriu três restaurantes: o Bistro Blackwood, o Restaurante Orana e o Jock's Restaurant Orana

Jock também era autor de best-sellers e filantropo. Ele integrou a equipe do MasterChef em 2019. "O carisma de Jock, o senso de humor perverso, a generosidade, a paixão e o amor pela comida e sua família não podem ser medidos. Ele fará muita falta", ressaltou a emissora.