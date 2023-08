Que horas começa MasterChef hoje, terça-feira (29)?

O 18º episódio de MasterChef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (29), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, o top 5 da edição será definido. O primeiro desafio dos participantes Ana Carolina, Danilo, Emanuel, Jucyléia, Luma e Wilton será o de preparar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa com cacau. Convidado da noite, o chef chocolatier Alê Costa dará seu crivo sobre as criações dos cozinheiros.

Na segunda prova, os competidores devem criar uma receita com os ingredientes que eles mesmos escolheram na repescagem.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.