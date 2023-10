Que horas começa Masterchef hoje, terça-feira (17)?

O quinto episódio de MasterChef Profissionais 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (17), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

Pela primeira vez na temporada, os cozinheiros vão enfrentar um desafio fora da cozinha. Em uma prova grandiosa, os sete aspirantes ao troféu desembarcam em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde terão a missão de servir 200 funcionários da usina da ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global.

Os competidores se dividem em dois times para elaborar um prato principal e uma sobremesa inspirados na gastronomia mineira. Os grupos ainda serão obrigados a usar a brasa em algum processo das duas receitas.

Na prova eliminatória, os profissionais terão que preparar uma iguaria na qual o grande protagonista seja um embutido. Além de fazer tudo do zero, eles devem usar apenas peixes e frutos-do-mar. Para ajudá-los, a atração recebe o pesquisador Rodolfo Villar, do projeto A.MAR, que explica como extrair o melhor sabor e textura desses ingredientes.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef Profissionais 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.