Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (24)

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Bina é agressiva com Boanerges, mas acaba pedindo desculpas. Boanerges vai buscar o médico. Macário entrega a carta para Belinha e garante ao vigário que seu filho será o novo líder político da região. Dr. Teles acha que Zuca tem só uma gripe forte, mas Bina e Zé ainda acham que ela deve fazer o teste.

Chico gosta quando Emerenciana fala que vai mandar Ritinha para ajudar Bina. Ritinha reclama. Justino brinda com Xexéu a chegada do novo filho. Neco mostra-se preocupado com a falta de dinheiro na prefeitura. Boanerges se diverte ao saber que Neco está com problemas. Neco decide ir conversar com o governador.

Justino aconselha-o a manter segredo, porque Boanerges pode interferir. Tobias se preocupa ao saber que Mariquinha não se sentiu bem. Julieta acha que Justino vai ter um ataque quando souber que a filha está grávida. Generosa não quer que o sítio seja vendido, mas Felício está decidido. Bina reza para que Zuca melhore.

Chico tenta animar Zé, mas sofre com a possibilidade de Zuca estar doente. Boanerges diz a Emerenciana que quer ler as cartas do filho de Macário. Zuca acorda melhor. Neco dá de cara com Boanerges na estação. Neco não responde quando ele pergunta aonde o prefeito vai.

