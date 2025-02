Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de fevereiro

Você já sabe o que está lhe intoxicando; agora não há mais desculpas: é hora de arrancar o mal pela raiz. Depois de tantas águas, mergulhos e limpezas, a quinta começa com a Lua em Sagitário, trazendo o calor do fogo do espírito e convidando você a olhar para o alto. Lá do outro lado, existe um mundo de possibilidades — e hoje pode cair a ficha: por que eu me prendi a isso?



A Lua entra em sua fase minguante, preparando-se para finalizar o ciclo da lunação de Aquário. É um momento propício para avaliar o que deu certo, o que não deu, e o que precisa ser ajustado para o próximo ciclo. Enquanto isso, Júpiter em Gêmeos pede que você vasculhe sua mente, suas ideias e interações: será que sua mente está sendo bem alimentada? Que tipo de informações você anda consumindo? Quais conversas ou relacionamentos estão ocupando seu tempo e sua energia?



Se algo estiver bloqueando seu crescimento, a energia da Lua Minguante ajuda a eliminar crenças, pensamentos, ideias ou qualquer coisa que impeça seu avanço. Use estes próximos dias para se livrar do que não serve. Lembre-se: quando há clareza sobre aquilo que intoxica, temos a oportunidade de cortar o mal pela raiz e dar início a um caminho mais leve e alinhado com nosso verdadeiro propósito.

Signo de Áries hoje

Questione suas crenças limitantes e permita-se aprender algo novo. Se algo ou alguém está restringindo seu crescimento, é hora de romper e abrir espaço para estudos, planos de viagem ou conexões que ampliem sua visão de mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.